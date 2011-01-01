عاجل.. سرقسطة يبرئ "أجيري" من تهمة التلاعب في نتائج المباريات

فاجئ نادي سرقسطة الإسباني اليوم الجميع بتبرئة المدرب الأرجنتيني خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري سابقًا، ومدرب الفريق في موسم 2011-2010، في قضية التلاعب في نتائج المباريات، وبالتحديد أمام فريق ليفانتي.

وكشف نادي سرقسطة القصة الكاملة، وكيف خرجت الأموال من النادي وإلى أي جهة ذهبت، حيث جاء كل هذا عن طريق شرح مطول من المدعي العام الإسباني، الذي ذكر تفاصيل عديدة عن تلك القضية نقلًا عن النادي الإسباني.

وأكد نادي ريال سرقسطة أن الجميع يرى بأن إدارة النادي في عام 2011 قام بتحويل مبلغ 965 ألف يورو عن طريق أجيري و9 لاعبين أخرين وبعض من أعضاء الجهاز الفني، ودفعها في صورة رشاوي للاعبي ليفانتي من أجل تفويت المباراة، والفوز بها بكل سهولة.

وسرد المدعي العام في شرح مطول نقلته صحيفة "ألريو ديسو دي أرجون" القصة الكاملة ولكن لست على لسانه بل على لسان مسئولين من النادي الإسباني قائلًا: نادي سرقسطة يدعي أنه سحب أموال من 9 لاعبين وكذلك من خافيير أجيري من أجل تسديد أموال للتأمين الداخلي الخاص بالدولة الإسبانية، وليس من أجل دفع أموال لليفانتي من أجل التفويت للبقاء في بطولة الدوري.

موسم 2010-2011 فتحت السلطات القضائية في مدينة فالنسيا الإسبانية تحقيقاً حول مقابلة ليفانتي وريال سرقسطة في نهاية موسم 2010-2011 والمشكوك في وجود تلاعب بنتيجتها.

وانتهت المباراة بفوز سرقسطة بهدفين لهدف ليحافظ الفريق على مركزه في الدوري الإسباني الدرجة الأولى وليغادر فريق ديبورتيفو لاكورونا، فيما كان ليفانتي محافظاً على مركزه قبل اللقاء الأخير.

وضمت قائمة المتهمين عدة لاعبين بارزين أبرزهم جابي عميد أتلتيكو مدريد الحالي والمكسيكي أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق والذي كان لاعباً في سرقسطة.

وأكمل المدعي العام حديثه عن تلك القضية الشائكة قائلًا: الجميع تحدث بأن أجيري دفع 50 ألف يورو من أجل الفوز بتلك المباراة، ولكن حسبما أعلن النادي لم يحدث ذلك، وأن الأموال التي سحبت من 9 لاعبين وخافيير أجيري وكذلك المدير الرياضي بالنادي حينها كانت لغرض معين من أجل سداد أقساط التأمين الخاص باللاعبين وكذلك الجهاز الفني وليس من أجل إعطائها لليفانتي من أجل الفوز بالمباراة.

وحرص نادي ريال سرقسطة على سرد تلك المبالغ ولماذا خرجت من النادي، وحسبما ذكر المدعي العام نقلًا أيضًا عن النادي، أنه تم جلب 85 الف يورو من حسابات أجيري واللاعبين والمدير الرياضي كمتغير عقد، وتم تحويل 802 الف يورو مستحقه للقوى العاملة بإسبانيا، مؤكدًا على أن تلك المبالغ التي تم تدبيرها فقط.

وقدم النادي في عام 2011 مستندات لإدارة الإفلاس والمحكمة التجارية في اسبانيا لكشف المرتبات، ظهر كل شيء بأن تم دفع تلك المبالغ من أجل إقساط خاصة بالتأمين حسبما أكد النادي أيضًا.

صحيفة إسبانية: مازالت الشكوك تلاحق قضية ليفانتي وسرقسطة

وتحدثت الصحيفة الإسبانية أن هناك شكوك حتى الأن في طريقة سحب الأموال من اللاعبين والجهاز الفني حينها.

الجدير بالذكر أن مكتب المدعي العام في 2011 كان يتهم سرقسطة بدفع أموال غير شرعية لصالح ليفانتي من أجل الفوز بتلك المباراة والحفاظ على البقاء بالليجا الإسبانية في ذلك التوقيت.