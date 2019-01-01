إمام عاشور: "الأهلي فاوضني قبل الزمالك.. وعائلتي كلها زمالكاوية"

أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، عن سعادته للانتقال إلى القلعة البيضاء، خلال الصيف الجاري، لمدة 5 سنوات، قدامًا من فريق غزل المحلة.

وقال إمام عاشور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: "حققت حلمي من زمان، عيلتي كلها زمالكاوية، وأشكر إدارة غزل المحلة وحرس الحدود، وايضًا أمير مرتضى وأحمد مرتضى ، لم يتروكوني لحد أخر لحظة".

وتابع: "إن شاء أقدر أسعد جماهير نادي الزمالك، بحضر ماتشات الزمالك على طول في الاستاد مع والدي وانا صغير".

وعن تلقيه عروض أخرى في الصيف الحالي: "الأهلي فاوضني قبل الزمالك ما يدخل في الصفقة، وتوقفت الصفقة بدون أي أسباب".