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إمام عاشور: "الأهلي فاوضني قبل الزمالك.. وعائلتي كلها زمالكاوية"

12:57 ص | الإثنين 05 أغسطس 2019
كتب: محمد محجوب
إمام عاشور: "الأهلي فاوضني قبل الزمالك.. وعائلتي كلها زمالكاوية"

إمام عاشور

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أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، عن سعادته للانتقال إلى القلعة البيضاء، خلال الصيف الجاري، لمدة 5 سنوات، قدامًا من فريق غزل المحلة.

وقال إمام عاشور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: "حققت حلمي من زمان، عيلتي كلها زمالكاوية، وأشكر إدارة غزل المحلة وحرس الحدود، وايضًا أمير مرتضى وأحمد مرتضى ، لم يتروكوني لحد أخر لحظة".

وتابع: "إن شاء أقدر أسعد جماهير نادي الزمالك، بحضر ماتشات الزمالك على طول في الاستاد مع والدي وانا صغير".

     

وعن تلقيه عروض أخرى في الصيف الحالي: "الأهلي فاوضني قبل الزمالك ما يدخل في الصفقة، وتوقفت الصفقة بدون أي أسباب".

 

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