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محمد صلاح ينعي ضحايا انفجار معهد الأورام: "كل الدعم لأسر المصابين"

01:47 ص | الإثنين 05 أغسطس 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
محمد صلاح ينعي ضحايا انفجار معهد الأورام: "كل الدعم لأسر المصابين"

محمد صلاح

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نعى اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول ضحايا حادث انفجار معهد الأورام، والذي حدث منذ قليل. 

وغرد "صلاح" على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام". 

حادث معهد الأورام

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، ما أسفر عن مصرع 16 مواطنًا وإصابة 21 آخرين.

 

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

 

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