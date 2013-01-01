قاعدة صواريخ ودبابة للوسط.. الأهلي يجهز تشكيلة نارية للموسم المقبل

أبرمت إدارة النادي الأهلي ثلاث صفقات جديدة خلال فترة انتقالات الصيف الحالية، بالإضافة إلى تجديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من صفوف هدرسفليد الإنجليزي.

وتعاملت إدارة النادي الأهلي مع صفقات الصيف بمنطق "الكيف وليس الكم"، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر الذي يهدف لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزينة بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013.

وتعاقدت إدارة الأهلي مع الدبابة المالية، أليو ديانج من أجل تدعيم خط الوسط الدفاعي، لاسيما في ظل ارتفاع سن حسام عاشور، ثم تعاقدت الإدارة أيضًا مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي لتدعيم خط الدفاع، ليكون بجوار سعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وأيمن أشرف، مع ضم محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز للاستفادة من قدرات اللاعب الكبيرة في التسديد على مرمى الخصوم سواء بالضربات الثابتة أو ركلات الجزاء أو حتى التسيد من الحركة، كوسيلة من وسائل اختراق التكتل الدفاعي، والاعتماد عليه كقاعدة تسديد.

كما استطاعت الإدارة الحمراء تمديد إعارة رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام مجددا، ليكون ضمن الصفقات الجديدة المؤثرة للمارد الأحمر في الموسم الجديد.

التشكيل المتوقع للأهلي في الموسم الجديد

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة المارد الأحمر في الموسم الجديد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمود المتولي - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - حمدي فتحي.

خط الوسط المهاجم: رمضان صبحي - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويسعى الفريق الأحمر للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، لمحو آثار الخروج الفاضح من دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد خماسية صن داونز، لتصبح الأميرة الأفريقية مستعصية على المارد الأحمر منذ عام 2013.