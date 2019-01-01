5 أسماء في القائمة المُرشحة لقيادة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

رشح اتحاد الكرة، خلال اجتماع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الاثنين، بعض الأسماء لضمها للجنة المؤقتة المنتظر تعيينها لإدارة اتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الأسماء، التي تم عرضها على وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم كلاً من:"سحر عبدالحق وشعبان بسطاوى وعمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبد الله".

فيفا تجري العديد من المقابلات مع المرشحين لقيادة الجبلاية

وكان وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجرى بالأمس، العديد من المقابلات بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مع المرشحين لعضوية اللجنة المؤقتة المنتظر تعيينها لإدارة اتحاد الكرة، وأبرزهم محمد فضل وأحمد عبد الله.

وشهدت المقابلة، الاستماع لكل شخص والوقوف على خبراته ومؤهلاته، وستضم اللجنة 7 شخصيات وفقًا لما كشفه مصدر للوطن سبورت مؤخرًا.

وأكد المصدر أن وفد الاتحاد الدولي، سيعرض على المكتب التنفيذي للفيفا تفاصيل المقابلة والسيرة الذاتية لكل شخصية تم إجراء المقابلات معها، على أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة رسميًا يوم 20 أغسطس الجاري، وإعلانها بشكل رسمي لبدء العمل بها في الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة قدم إستقالته بعدما تلقى المنتخب الوطني الهزيمة الأولى له في بطولة أمم أفريقيا، رغم البداية القوية للفراعنة وحصد تسع نقاط ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات بالفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، والتغلب على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، والفوز على أوغندا بهدفين دون رد، إلا أن المفجأة أن جنوب أفريقيا الذي تأهل كثالث المجموعة الرابعة انتزع فوزا قاتلا على حساب الفراعنة في الوقت القاتل وأطاح بمنظم البطولة وسط حضور 80 ألف متفرج ليستقيل اتحاد الكرة بالكامل مع إقالة الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري الذي لم يقدم أي شيء يذكر مع المنتخب الوطني.