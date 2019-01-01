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رمضان صبحي: لا أفكر في الاحتراف.. وراضي عن أدائي بنسبة 40% فقط

03:54 ص | الأربعاء 07 أغسطس 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
رمضان صبحي: لا أفكر في الاحتراف.. وراضي عن أدائي بنسبة 40% فقط

رمضان صبحي

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أكد رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، أنه لا يفكر نهائيا في الاحتراف في الوقت الحالي، وكل تركيزه منصب على الفوز بالبطولات مع المارد الأحمر وعودة الفريق مرة أخرى للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وأعرب "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية "أون سبورت" عن سعادته بتجديد تعاقده مع النادي الأهلي، خاصة أن الفريق كان بحاجة إليه، وهو لا يستطيع أن يرفض العودة للأهلي في أي وقت، "النادي ده له فضل كبير عليا، ومقدرش يكون محتاجني ومجيش".

وتابع أنه راضي عن اداءه هذا الموسم بنسبة40% فقط، وسيعمل على تطوير نفسه والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل. 

وعن فترة احترافه قال إنه راضي تماما بكل القرارات التي اتخذها سواء في احترافه أو العودة لمصر، "الاحتراف ده نصيب وتوفيق، والحمد لله على كل شيء، واللي فيه الخير يقدمه ربنا الفترة الجاية". 

واختار علي معلول وعمرو السولية أفضل لاعبين في مصر هذا العام، نظرا للمستوى المميز الذي قدمه اللاعبين هذا الموسم. 

وعن أفضل حارس في مصر هذا العام، قال إن محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد الشناوي قدما مستويات مميزة هذا العام. 

جنش يتعرض للإصابة في كأس الأمم الأفريقية 

وكان محمود عبد الرحيم جنش تعرض لإصابة قوية خلال تواجده في معسكر منتخب مصر السابق في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أُصيب بقطع في وتر أكيليس، في إصابة صُنفت أنها ستجعله يغيب من 6 لـ9 أشهر. 

وتعاقد نادي الزمالك مع حارس نادي الإسماعيلي محمد عواد لمدة 5 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض إصابة حارسه الأول محمود عبد الرحيم جنش. 

ويستعد نادي الزمالك لخوض أولى منافساته في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نادي ديكادها الصومالي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدور الـ64 من البطولة. 

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