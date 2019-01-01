رسميا.. أفيس البرتغالي يشكو اتحاد الكرة والزمالك لـ«فيفا» بسبب كهربا

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، إخطارا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يفيد بوجود شكوى رسمية من نادي ريو أفيس البرتغالي، بسبب محمود عبد المنعم كهربا، والمنتقل حديثا إلى صفوف الفريق البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقامت إدارة النادي البرتغالي بتقديم الشكوى الرسمية ضد إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة، بسبب رفضهم تقديم البطاقة الدولية الخاصة بكهربا، حتى يتمكنوا من قيد اللاعب في القائمة المحلية، للمشاركة في مباريات الموسم الجديد بشكل طبيعي.

وكان نادي أفيس، قد طلب قبل أيام البطاقة الدولية الخاصة بكهربا من اتحاد الكرة، إلا ان الاتحاد رفض إرسالها بسبب سريان عقد اللاعب مع القلعة البيضاء حتى الأن.

وكانت إدارة القلعة البيضاء، قد خاطبوا الاتحاد المصري لكرة القدم، لتقديم طلب إلى الاتحاد الدولي للحصول على تعويض من كهربا بسبب هروبة عن النادي، وكانت قيمة التعويض 15 مليون دولار.

الزمالك يقيد كهربا في القائمة المحلية والأفريقية

وقامت أيضا الإدارة بقيد اللاعب في القائمة المحلية والأفريقية للموسم الجديد، حتى يضمنوا حقوقهم في اللاعب، والذي وقع عقود انتقاله إلى الفريق البرتغالي لمدة موسمين، خاصة وأنه يتبقى في عقده 3 مواسم أخرى، ورحل وفسخ عقده دون موافقة ناديه.

وشارك كهربا حتى الأن في 3 مباريات ودية مع أفيس استعدادا للموسم الجديد، ولم يسجل أي هدف معهم حتى الأن.