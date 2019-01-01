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مصدر باتحاد الكرة: كهربا سيلعب في أفيس البرتغالي ببطاقة دولية مؤقتة

02:53 م | الخميس 08 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
مصدر باتحاد الكرة: كهربا سيلعب في أفيس البرتغالي ببطاقة دولية مؤقتة

محمود كهربا

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قال مصدر باتحاد الكرة المصري، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيستخرج بطاقة مؤقتة للاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، حتى يتمكن له اللعب مع ناديه الجديد أفيس البرتغالي.

وأوضح المصدر لـ"الوطن سبورت"، أن النادي الرتغالي سيحصل على البطاقة المؤقتة للاعب خلال 30 يوماً من تاريخ طلبها، بعد رفض الزمالك إرسال البطاقة الدولية للاعب، متمسكاً باستمراره بين صفوفه، وقيده في القائمة المحلية والأفريقية للموسم الجديد، على خلفية امتناع كهربا عن تجديد تعاقده مع الأبيض، ورحيله للعب في النادي البرتغالي.

وتقدم نادي ريو أفيس البرتغالي، في وقت سابق، بشكوى رسمية إلى "فيفا" ضد اتحاد الكرة المصري ونادي الزمالك، بسبب رفضهم إرسال البطاقة الدولية للاعبه محمود عبد المنعم كهربا، حتى يتمكنوا من قيده بالقائمة المحلية تمهيدا للمشاركة في مباريات الموسم الجديد بشكل طبيعي.

 

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