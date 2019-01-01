احتفالية "5 نجوم" لتسليم الأهلي درع الدوري 24 أغسطس

حدد اتحاد الكرة يوم 24 أغسطس الجارى موعداً مبدئياً لتنظيم احتفالية بأحد فنادق الـ5 نجوم بالقاهرة لتسليم درع الدورى للنادى الأهلى بعد تتويج الأحمر بالبطولة رسمياً، وستشهد الاحتفالية منح جوائز لأفضل نادٍ وأفضل مدير فنى وأفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل ناشئ، وأفضل صاعد، وذلك بعد رفض اتحاد الكرة تسليم الأحمر الدرع خلال مباراة الزمالك الأخيرة ببطولة الدورى الممتاز.

ويعقد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، مؤتمراً صحفياً، بعد عيد الأضحى، من أجل الإعلان عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى يتولى المهمة خلال الفترة المقبلة، ويفاضل اتحاد الكرة بين أكثر من اسم قبل الاستقرار على الجهاز الفنى للفراعنة، والذى يتولى المهمة خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى، ويتنافس أكثر من مدرب وهم حسن شحاتة وحسام البدرى وإيهاب جلال وحسام حسن وطلعت يوسف، على تولى القيادة الفنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

توجيه الشكر للجهات الأمنية على تأمين مباريات الدوري الممتاز

ووجه اتحاد الكرة الشكر إلى الجهات الأمنية وقيادات وزارة الداخلية، على الدور المهم الذى لعبوه فى تأمين مباريات بطولة الدورى الممتاز، وحرصهم على استكمال المسابقة، رغم الصعوبات التى شهدها الموسم الحالى، من ضغط المباريات وكثرة التوقفات لظروف استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019، وقال ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة: "أوجه شكرى للسيد وزير الداخلية وجميع القيادات داخل الوزارة والمحافظات المختلفة، على الجهود المبذولة من أجل الخروج بالمسابقة المحلية إلى بر الأمان".

وتعهد ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، خلال حديثه مع أندية الدورى، بظهور الحكام بمستوى مميز خلال مباريات الدورى الجديد، الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، ويتولى وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام، مهمة تسيير أعمال اللجنة خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز والمتبقية فى كأس مصر للموسم الحالى، وذلك لحين تعيين رئيس للجنة بداية من الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل عصام عبدالفتاح، رئيس اللجنة، من منصبه على خلفية استقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويسعى وجيه أحمد بالتنسيق مع ثروت سويلم إلى حل مشكلات الحكام وتلبية جميع مطالبهم وصرف مستحقاتهم قبل عيد الأضحى.