بعد خروجه من قائمة الاهلي الأفريقية.. 5 أندية تتصارع على ضم مؤمن زكريا

تلقى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عدة عروض من أندية داخل مصر، للانتقال إليها بداية من الموسم الجديد.

وكشفت مصادر مُطلعة، أن لاعب الفريق الذي تم استبعاده من القائمة الأفريقية تلقى أكثر من 5 عروض من أندية الدوري في الساعات الأخيرة، بعد غضب اللاعب بشدة من استبعاده من القائمة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر، أن هناك محاولات من أندية الإنتاج الحربي وسموحة لجس نبض زكريا للانتقال إلى أحدهما على سبيل الإعارة في الموسم الجديد، خاصة وأن الثنائي مختار مختار المدير الفني للإنتاج، وحسام حسن المدير الفني لسموحة، يثقان بشدة في إمكانيات اللاعب عندما كان يلعب تحت قيادتهما من قبل في الإنتاج تحت قيادة مختا مختار، وحسام حسن في المصري البورسعيدي على الترتيب.

جلسة تحسم مصير مؤمن زكريا في الأهلي

ويعقد اللاعب جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي خلال الساعات الجارية، لحسم مصيره النهائي من الخروج على سبيل الإعارة، بعد استبعاده.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أكد في تصريحات سابقة، أن مؤمن زكريا ضمن حسابات الجهاز الفني في الموسم الجديد، ولا يعني استبعاده من القائمة الأفريقية الاستغناء عنه، ولكن هناك أولويات، بالإضافة إلى فترة قيد ثانية يمكن أن يحدث فيها الكثير.

ويواصل الأهلي تدريباته، استعدادًا لمواجهة "اطلع برة" بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد القادم، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.