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وفاة والد صلاح محسن مهاجم الأهلي

03:14 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
كتب: علي سمير
وفاة والد صلاح محسن مهاجم الأهلي

صلاح محسن

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توفى منذ قليل، والد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية.

وينعي «الوطن سبورت» بمزيد من الحزن والآلم اللاعب، متمنيين أن يتغمد الفقيد بواسع راحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ولم يحسم مصير اللاعب حتى الأن من المشاركة في مباراة الأهلي وإطلع برة، ضمن منافسات مباراة الذهاب من دور الـ64 من دوري ابطال أفريقيا، في نسختها الجارية.

وسيواجه الأحمر نظيرة أطلع برة الجنوب سوداني، يوم الأحد المقبل، في السابعة مساء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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