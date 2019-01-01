الزمالك يدعو "شحاتة وإمام" للحضور للنادي لاختيار المدرب الجديد للفريق

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حسن شحاتة
دعا مجلس إدارة نادي الزمالك رموز النادي الأبيض، ومن بينهم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وحازم إمام نجم الزمالك السابق، للحضور للقلعة البيضاء في الحادية عشر صباحا، من أجل اختيار المدير الفني الجديد للفريق.
وأكد مسؤولو نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع 6 مدربين كبار من أجل اختيار أحدهم، وعقد أمير وأحمد مرتضى "نجلي رئيس الزمالك"، اجتماعات مع جميعهم، وتم تسجيل جميع الجلسات، وتم التواصل لاتفاق على جميع الأمور.
ووجه النادي الدعوة لنجوم الكرة بالزمالك، بالتواجد في النادي يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، من أجل المشاركة في اختيار المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء خلال الموسم الحالي، بحضور مجلس الإدارة، وفي حال اختيار الاسم سيتم الإعلان عنه فورًا.
وكان أحمد وأمير مرتضى سافرا إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا وصربيا والبرتغال وبلجيكا، لعقد سلسلة من الجلسات مع المدربين الفنيين المرشحين لقيادة الفريق من أجل الاتفاق مع أحدهم.
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة بطل الصومال يوم الجمعة المقبلة، على استاد بتروسبورت في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب موافقة الاتحاد الأفريقي على تأجيلها من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الحالي.
وخاض الفريق الأبيض، اليوم السبت، مباراة ودية أمام فريق 6 أكتوبر، وذلك على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفاز بهدفين مقابل هدف، أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي، ومهاجم الفريق يوسف أوباما.
ويأمل طارق يحيى المدير الفني للفريق، في استغلال تأجيل مواجهة بطل الصومال، لخوض تجربة ودية أخرى، ومشاركة معظم اللاعبين خاصة الصفقات الجديدة، للوقوف على مستواهم قبل المشاركة في المباريات الرسمية، وتجربة الخطة، التي يلعب بها الفريق المباراة المقبلة.
وحرص طارق يحيى المدير الفني للفريق على الدفع بتشكيلين مختلفين خلال أحداق المباراة، من أجل التأكد من جاهزية جميع اللاعبين.
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