عاجل.. بالفيديو.. علي معلول يقص شريط أهداف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تمكن النادي الأهلي من إحراز الهدف الأول في شباك فريق إطلع برة، في إطار منافسات دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي بدأها المارد الأحمر في هذه النسخة من الدور التمهيدي.

وتقام المباراة حاليًا على استاد الجيش في برج العرب، تحت أنظار 10 آلاف مشجع سمحت لهم قوات الأمن بمؤازرة المارد الأحمر خلال اللقاء.

وجاء هدف الأهلي عن طريق علي معلول ظهير أيسر الأهلي، في الدقيقة 17، من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة عمرو السولية من قبل المدافع داخل المنقطة.

الأهلي يستهدف التتويج بدوري أبطال أفريقيا

ويأمل الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق أن يحقق الفريق انطلاقة قوية في افتتاح مشواره الأفريقي من أجل التتويج بالبطولة الغائبة عن النادي منذ عام 2013، وهي البطولة التي فاز فيها المارد الأحمر على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وكان الأهلي قد خرج من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية دون رد في مباراة الذهاب ببريتوريا، فيما فاز الأهلي إيابا بهدف نظيف.

ويرغب لاسارتي في مصالحة جماهير الأهلي ومحو الصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق خلال دوري أبطال أفريقيا في النسخة المنصرمة.

ودعم الأهلي صفوفه بالعديد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، كان أهمهما محمود المتولي قادما من نادي الإسماعيلي في مركز المدافع، وأليو ديانج لاعب الوسط المالي في مركز خط الوسط المدافع، ومحمد مجدي قفشة في مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب، كل هذا فضلا عن تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام جديد.