عاجل.. الشحات يصنع وأزارو يُسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك إطلع بره

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أزارو
تمكن النادي الأهلي من إحراز الهدف الثاني في شباك فريق إطلع بره، في إطار منافسات دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي بدأها المارد الأحمر في هذه النسخة من الدور التمهيدي.
وتقام مباراة الأهلي وإطلع بره على استاد الجيش في برج العرب، في حضور 10 آلاف مشجع سمحت لهم قوات الأمن بمؤازرة المارد الأحمر خلال اللقاء المرتقب، في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية.
وجاء هدف الأهلي عن طريق وليد أزارو، في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من حسين الشحات.
ويأمل الأهلي خلال مباراة إطلع بره إيصال رسالة هامة لجميع المنافسين أنه يريد التتويج باللقب الغائب عن القلعة الحمراء، منذ آخر تتويج عام 2013، خاصة بعد الخروج المذل للمارد الأحمر في النسخة الماضية على يد صن داونز الجنوب أفريقي، عقب الخسارة ذهابا 5/0 في ربع نهائي البطولة والفوز إيابا بهدف نظيف.
وكان مسئولو النادي الأهلي قد دعموا صفوف الفريق بالعديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الأخيرة، وهم: محمود المتولي قادمًا من نادي الإسماعيلي في مركز المدافع، وأليو ديانج المالي في مركز خط الوسط المدافع، ومحمد مجدي قفشة في مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب، كل هذا فضلا عن تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام جديد.
جدير بالذكر أن النادي حقق مسابقة الدوري المصري الممتاز مع المدير الفني الحالي للفريق مارتن لاسارتي، بعد صراع شرس مع الزمالك وبيراميدز حتى الجولة قبل الأخيرة من الدوري المحلي.
ويرغب المارد الأحمر في تحقيق الألقاب ومصالحة الجماهير بعد الموسم الماضي الذي حقق فيه الفريق بطولة واحدة فقط وهي الدوري المحلي.
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