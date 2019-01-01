عاجل.. بالفيديو.. أزارو يُحرز ثالث أهداف الأهلي في إطلع بره

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أزارو ورمضان صبحي
تمكن النادي الأهلي من إحراز الهدف الثالث في شباك فريق اطلع برة، في إطار منافسات دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي بدأها المارد الأحمر في هذه النسخة من الدور التمهيدي.
ويقص الأهلي شريط مبارياته الأفريقية على استاد الجيش في برج العرب، في حضور 10 آلاف مشجع سمحت لهم قوات الأمن بمؤازرة المارد الأحمر، أمام اطلع بره، خلال اللقاء المرتقب في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية.
وجاء هدف الأهلي عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 48 من زمن المباراة، مستغلا عرضية من عمرو السولية.
وأخطأ حارس المرمى في تقدير الكرة السهلة، حيث حاول إمساكها ولكنها خدعته وسكنت الشباط
وضم الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي 22 لاعبا لقائمة المباراة وهم على النحو التالي:
محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني.
وتعاقد الأهلي مع العديد من الصفقات استعدادا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهم:
محمود المتولي قادما من نادي الإسماعيلي في مركز المدافع، وأليو ديانج المالي في مركز خط الوسط المدافع، ومحمد مجدي قفشة في مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب، كل هذا فضلا عن تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام جديد.
ويرغب لاسارتي في مصالحة جماهير الأهلي بعدما ودع الفريق مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية من دور ربع النهائي على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي.
وكان الأهلي قد توج تحت قيادة مارتن لاسارتي بمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد منافسة شرسة للغاية مع نادي الزمالك وبيراميدز، حيث استطاع المارد الأحمر الانتفاضة والفوز بالمسابقة المحلية.
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