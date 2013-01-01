أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. مانشستر يونايتد يحرز هدفين في دقيقتين بمرمى تشيلسي

إعلان تشكيل إطلع بره لمواجهة الاهلي.. وجماهيره تستقبل لاعبيها بـ"الزغاريد"

جاسوس الزمالك.. أزمة جديدة تضرب فريق الكرة.. وطارق يحيى يشكو لمجلس الإدارة

بالفيديو.. مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي في الشوط الأول بهدف راشفورد

عاجل.. أزارو والشحات يقودان الأهلي أمام إطلع بره.. وعلى لطفي في حراسة المرمى

05:47 م | الأحد 11 أغسطس 2019
كتب: أحمد فراج
عاجل.. أزارو والشحات يقودان الأهلي أمام إطلع بره.. وعلى لطفي في حراسة المرمى

تشكيل الأهلي في مواجهة اطلع بره

أخبار متعلقة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط: رمضان صبحي - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - عمرو السولية.

خط الهجوم: وليد أزارو.

الأهلي يأمل في تحقيق انطلاقة قوية بدوري أبطال أفريقيا

ويأمل مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق انطلاقة قوية مع النادي الأهلي عندما يستهل المارد الأحمر مبارياته في البطولة الأفريقة مع فريق اطلع بره.

ويريد لاسارتي محو الصورة السيئة، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية أمام صن داونز عقب الهزيمة في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون رد ، والفوز في مباراة الإياب بهدف نظيف.

ويحاول الأهلي تحت القيادة الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2013 وهو التتويج الأخير بالبطولة للمارد الأحمر.

وأبرمت إدارة الأهلي العديد من الصفقات من أجل التتويج باللقب الأفريقي وحصلت على توقيع محمود المتولي قادما من نادي الإسماعيلي في مركز المدافع، وأليو ديانج المالي في مركز خط الوسط المدافع، ومحمد مجدي قفشة في مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب، كل هذا فضلا عن تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام جديد.

واستدعى مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي 22 لاعبا استعدادا للمباراة والتي جاءت على النحو التالي:

محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني.

أخبار قد تعجبك

رامون دياز يؤمِّن نفسه قبل التعاقد مع الزمالك رسميًا

استطلاع رأى

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • أوتريخت

    أوتريخت

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بى اى سى زفوله

    بى اى سى زفوله

  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • موريرينسي

    موريرينسي

  • روما

    روما

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    مباريات ودية - أندية
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • 0

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • آرسنال

    آرسنال

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 3

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • ليل

    ليل

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • اويلرز

    اويلرز

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • جينيراسيون فوت

    جينيراسيون فوت

  • نادي أطلع برة

    نادي أطلع برة

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الأهلي

    الأهلي

  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • 1

    :

    1

    02:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 1

    :

    1

    02:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • فالفايك

    فالفايك

  • 0

    :

    2

    02:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 2

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدروي الإنجليزي

منح «كهربا» بطاقة مؤقتة مع «أفيس»

72 ساعة حاسمة في مصير علي معلول مع الأهلي
اتحاد الكرة يمنح الزمالك أحقية استبدال كهربا قبل غلق القيد