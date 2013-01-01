عاجل.. أزارو والشحات يقودان الأهلي أمام إطلع بره.. وعلى لطفي في حراسة المرمى

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط: رمضان صبحي - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - عمرو السولية.

خط الهجوم: وليد أزارو.

الأهلي يأمل في تحقيق انطلاقة قوية بدوري أبطال أفريقيا

ويأمل مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق انطلاقة قوية مع النادي الأهلي عندما يستهل المارد الأحمر مبارياته في البطولة الأفريقة مع فريق اطلع بره.

ويريد لاسارتي محو الصورة السيئة، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية أمام صن داونز عقب الهزيمة في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون رد ، والفوز في مباراة الإياب بهدف نظيف.

ويحاول الأهلي تحت القيادة الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2013 وهو التتويج الأخير بالبطولة للمارد الأحمر.

وأبرمت إدارة الأهلي العديد من الصفقات من أجل التتويج باللقب الأفريقي وحصلت على توقيع محمود المتولي قادما من نادي الإسماعيلي في مركز المدافع، وأليو ديانج المالي في مركز خط الوسط المدافع، ومحمد مجدي قفشة في مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب، كل هذا فضلا عن تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام جديد.

واستدعى مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي 22 لاعبا استعدادا للمباراة والتي جاءت على النحو التالي:

محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني.