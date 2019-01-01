بالصور.. الزمالك يكشف عن تفاصيل جلسة فيريرا مع مسؤولي النادي

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك صورة نجلي رئيس الزمالك أمير المشرف العام على فريق الكرة وأحمد عضو المجلس السابق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وكشف الموقع الرسمي للقلعة البيضاء عن تفاصيل الجلسة التي جمعت المدرب البرتغالي المخضرم مع نجلي رئيس الزمالك، للتفوض حول عودته من جديد إلى تولي المسئولية الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

كما نشرت صفحة رئيس الزمالك الرسمية على فيس بوك صورة لنجليه مع البرتغالي وعلق عليها "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضي منصور في البرتغال اثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا".

التفاصيل الكاملة لجلسة مسئولي الزمالك مع فيريرا

وأكد مصدر داخل النادي الابيض، أن أمير مرتضى وشقيقه اجتمعا بالمدير الفني في البرتغال من أجل الاتفاق على عودته مرة أخرى بواسطة وكيل اللاعبين البرتغالي "جواو" الذي كان السبب في قيادته للفريق في الولاية الاولى.

وفِي البداية طلب المدير الفني حصوله على مستحقاته القديمة البالغة 140 ألف دولار قبل التحدث عن عودته مرة أخرى وهو ما رحب به مسئولي الابيض مؤكدين على تمسكهم الكامل بعودته مرة أخرى خاصة وأن الجماهير البيضاء تناشد ايضا بعودته.

ورحب "فيريرا" بالعودة مرة أخرى مؤكدا انه كان بتابع الزمالك جيدا أثناء عمله في السد القطري وكان يقابل العديد من الجماهير البيضاء التي تريد عودته ولكن هناك شروط من اجل العودة أهمها عدم التدخل في عمله مع وجود إقرار بذلك.