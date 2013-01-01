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رسميا.. الأهلي يعلن انتقال "محارب" و"بركات" للجونة بشكل نهائي

06:06 م | الإثنين 12 أغسطس 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
رسميا.. الأهلي يعلن انتقال "محارب" و"بركات" للجونة بشكل نهائي

إسلام محارب

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أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبا الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.

وأوضح توفيق، أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي وذلك بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، وفي ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين.

وكان عمرو بركات قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في وقت سابق، قبل أن يتم إنهاء فترة الإعارة ويوافق النادي على رحيله إلى الجونة.

الأهلي يعود للتدريبات غدا استعدادا لبيراميدز

ويبدأ الفريق الأول بالنادي الأهلي، استعداداته غدا الثلاثاء، لمواجهة فريق بيراميدز في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

وفاز الأهلي برباعية نظيفة على فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب الدوري التمهيدي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرزهما كل من وليد أزارو هدفين وعلي معلول وأحمد الشيخ، الذي شارك بديلا في المباراة وقدم أداءً مميزًا.

ودعم النادي الأهلي صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع الثلاثي محمود المتولي قلب الدفاع، ولاعب الوسط المالي أليو ديانج، ولاعب الوسط المهاجم محمد مجدي قفشة قادما من صفوف نادي بيراميدز.

ويأمل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية التتويج باللقب الذي غاب عن خزائن الفريق منذ عام 2013 وهو آخر تتويج للمارد الأحمر بالبطولة.

كما يرغب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر أيضًا التتويج باللقب القاري وإزالة الصورة السيئة من أذهان الجماهير، بعد الخسارة في النسخة الماضية في ربع نهائي البطولة القارية بخماسية نظيفة من فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وكان صعد لنهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 أمام الوداد المغربي، ولكن خسر اللقب أيضا.

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