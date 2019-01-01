رسميا.. حمودي يفسخ عقده مع الأهلي بالتراضي

اتفق أحمد حمودي، صانع ألعاب فريق النادي الأهلي، على فسخ عقده مع الفريق الأحمر بالتراضي، والرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورفض حمودي الخروج للإعارة وطالب بالرحيل بشكل نهائي بعد خروجه من قائمة الفريق الأحمر الأفريقية.

ومن المقرر خلال الساعات المقبلة أن يعلن الأهلي بشكل رسمي عن رحيل اللاعب وحصوله على الاستغناء الخاص به.

وتلقى حمودي أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، من المقرر أن يدرسها حاليا بعد رحيله عن المارد الأحمر.

وكشف أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أنه تم التوصل لاتفاق مع أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم يقضي بإنهاء عقده بالتراضي بناء على رغبة الطرفين وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ووجه مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الشكر لحمودي على الفترة التي قضاها في الأهلي، متمنيا له التوفيق في مشواره خلال الفترة القادمة.

وأعلن أمير توفيق أمس عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات إلى صفوف نادي الجونة بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل.