أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عمل بإسرائيل وطرد من السعودية.. ستانكوفيتش مرشح لتدريب الزمالك

بالقرعة.. حكاية "ورقة الرموز" لاختيار مدرب الزمالك الجديد

المصري يفاوض أحمد حمودي بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب اليد أمام سلوفينيا في بطولة العالم للناشئين

خاص| أحمد حمودي يرحب بالعودة للزمالك

03:11 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
كتب: محمود فؤاد
خاص| أحمد حمودي يرحب بالعودة للزمالك

أحمد حمودى

أخبار متعلقة

رحب أحمد حمودي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السابق، بالعودة إلى صفوف الزمالك من جديد، بعد فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفسخ أحمد حمودي تعاقده مع الأهلي بالتراضي صباح اليوم، بعد رفضه الخروج للإعارة ومطالبته بالرحيل بشكل نهائي، بعد خروجه من قائمة الفريق الأفريقية.

وكشف مصدر قريب من اللاعب لـ"الوطن سبورت"، أن حمودي لا يمانع في العودة إلى صفوف الزمالك من جديد، موضحا تأكيده أنه شرف له ارتداء التيشرت الأبيض مجددا.

ولعب حمودي في صفوف الزمالك على سبيل الإعارة صيف 2015 قادما من صفوف بازل السويسري، قبل أن يعود إلى فريقه ومنه إلى الباطن السعودي.

ويعلن الأهلي خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي، رحيل أحمد حمودي عن صفوف الفريق رسميا، وحصوله على الاستغناء الخاص به، بعد عامين قضاهما مع النادي قادما من صفوف الباطن السعودي شتاء 2017.

ويمتلك أحمد حمودي أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، من المقرر أن يدرسها حاليا بعد رحيله عن المارد الأحمر.

 

 

أخبار قد تعجبك

الأهلى يجهز «الشناوى» لمواجهة بيراميدز.. ولاسارتي يحتوي غضب الصفقات الجديدة

استطلاع رأى

  • السد

    السد

  • 0

    :

    0

    06:15 PM

    دوري أبطال آسيا
  • الدحيل

    الدحيل

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    دوري أبطال آسيا
  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • كارباكا اجدام

    كارباكا اجدام

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أبويل

    أبويل

  • روزنبورج

    روزنبورج

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ماريبور

    ماريبور

  • دينامو كييف

    دينامو كييف

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • كلوب بروج

    كلوب بروج

  • اف سي كوبنهاجن

    اف سي كوبنهاجن

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • سرفينا زفيزدا

    سرفينا زفيزدا

  • نادي فيرينتسفاروشي

    نادي فيرينتسفاروشي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • دينامو زغرب

    دينامو زغرب

  • أولمبياكوس

    أولمبياكوس

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • باوك سالونيكا

    باوك سالونيكا

  • لاسك لينز

    لاسك لينز

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • بازل

    بازل

  • سيلتك

    سيلتك

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • كلوج

    كلوج

  • بورتو

    بورتو

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • كراسنودار

    كراسنودار

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لجلسة مسئولي الزمالك مع فيريرا

عاجل.. نقل مباراة الزمالك وبطل الصومال بدوري أبطال أفريقيا إلى برج العرب

قبل لقاء بيراميدز.. عبدالحفيظ يحذر رمضان وصالح من الخروج عن النص
الزمالك يرفض رحيل عبدالله جمعة.. وجلسة مع القدامى لتحديد المدير الفني