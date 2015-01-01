خاص| أحمد حمودي يرحب بالعودة للزمالك

رحب أحمد حمودي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السابق، بالعودة إلى صفوف الزمالك من جديد، بعد فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء والرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفسخ أحمد حمودي تعاقده مع الأهلي بالتراضي صباح اليوم، بعد رفضه الخروج للإعارة ومطالبته بالرحيل بشكل نهائي، بعد خروجه من قائمة الفريق الأفريقية.

وكشف مصدر قريب من اللاعب لـ"الوطن سبورت"، أن حمودي لا يمانع في العودة إلى صفوف الزمالك من جديد، موضحا تأكيده أنه شرف له ارتداء التيشرت الأبيض مجددا.

ولعب حمودي في صفوف الزمالك على سبيل الإعارة صيف 2015 قادما من صفوف بازل السويسري، قبل أن يعود إلى فريقه ومنه إلى الباطن السعودي.

ويعلن الأهلي خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي، رحيل أحمد حمودي عن صفوف الفريق رسميا، وحصوله على الاستغناء الخاص به، بعد عامين قضاهما مع النادي قادما من صفوف الباطن السعودي شتاء 2017.

ويمتلك أحمد حمودي أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، من المقرر أن يدرسها حاليا بعد رحيله عن المارد الأحمر.