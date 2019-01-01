اتحاد الكرة يترقب موافقة «فيفا» على تشكيل اللجنة المؤقتة

ينتظر مسئولو اتحاد الكرة موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على تعيين اللجنة المؤقتة المقرر أن تتولى إدارة شئون الجبلاية خلال الفترة المقبلة لمدة معينة، بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة هانى أبوريدة، عقب الخروج المبكر للمنتخب الوطنى من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر مؤخراً، وودع الفراعنة منافستها من دور الستة عشر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

ويترقب اتحاد الكرة وصول وفد الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يوم 20 أغسطس الجارى، تمهيداً للإعلان عن تشكيل اللجنة المؤقتة المقرر أن تدير شئون اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، حيث رشح اتحاد الكرة، خلال اجتماع وفد الاتحاد الدولى لكرة القدم، الذى انعقد مؤخراً، بعض الأسماء لضمّها إلى اللجنة المؤقتة المنتظر تعيينها لإدارة اللعبة خلال الفترة المقبلة، وتشمل سحر عبدالحق وشعبان بسطاوى وعمرو الجناينى ومحمد فضل وأحمد عبدالله، وتم عقد جلسات مع كل هؤلاء الشخصيات لمناقشة آرائهم وأفكارهم حول المرحلة المقبلة وفكرهم لتسيير أمور اتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن تكون أولى مهام اللجنة المؤقتة المقرر أن يتم تعيينها لإدارة شئون اتحاد الكرة مناقشة ملف المدير الفنى القادم لمنتخب مصر والإعلان عن الجهاز الفنى بالكامل بعد أن تم الاستقرار على تعيين مدير فنى وطنى خلال المرحلة المقبلة بعد فشل المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى السابق، فى مهمته ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة.

وتنتظر اللجنة المؤقتة مهمة أخرى ستكون على رأس أولوياتها بعد ملف المدير الفنى للمنتخب وهى مهمة خاصة بملف رابطة الأندية المحترفة والاستقرار على إقامة انتخابات لها حتى تتولى تلك الرابطة إدارة شئون مسابقة الدورى الموسم المقبل 2019-2020 بالتنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، لا سيما أن تشكيل رابطة الأندية المحترفة سيكون من خلال انتخاب ممثلى الأندية، وهو ما يجعل حالة الاعتراضات التى ظهرت الموسم الماضى بسبب تأجيل المباريات تختفى لأن قرارات رابطة الأندية المحترفة ستكون صادرة من ممثلى أندية الدورى الممتاز المقرر انتخابهم للوجود فى الرابطة.