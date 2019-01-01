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خالد بيومي لـ"الوطن سبورت": العناية الإلهية أنقذتني من الموت المحقق

01:38 ص | الأربعاء 14 أغسطس 2019
كتب: الوطن سبورت
خالد بيومي لـ"الوطن سبورت": العناية الإلهية أنقذتني من الموت المحقق

خالد بيومي

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تعرض خالد بيومي الناقد الرياضي إلى حادث سير مروع هو وأسرته أثناء عودته من قضاء إجازة العيد. 

وأكد بيومي، خلال تصريحات خاصة للوطن سبورت أن أسرته نجت من الموت المحقق أثر حادث كبير على طريق العين السخنة أثناء عودتهم من إجازة العيد إلى القاهرة. 

وأوضح أن العناية الإلهية أنقذت زوجته وابناءه وبنات شقيقه من الموت، والذين كانوا يستقلون سيارة واحدة، مضيفا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، أهم شيء خروج زوجتي وأسرتي بالسلامة دون أي إصابات". 

ودون الناقد الرياضي عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حامدا الله على خروج أسرته بالسلامة قائلا: "قدر الله وما شاء فعل والحمد لله". 

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