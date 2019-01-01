ديكاداها الصومالي يهدد بالانسحاب من مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صومالية، أن نادي ديكيداها الصومالي يفكر جدياً في الانسحاب من مباراة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا، بسبب رفض الأخير تقاسم حقوق بث المباراتين بين الفريقين في اجتماع دار بين الطرفين أمس الثلاثاء.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الصومالي، منحت الزمالك مهلة لمساء اليوم الأربعاء للموافقة على طلبه قبل إعلان الانسحاب بشكل رسمي.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة ديكاداها الجمعة المقبلة، في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب برج العرب، في مباراة كان مقررا أن تلعب في الصومال، قبل اتفاق الطرفين على أن تلعب مواجهتي الذهاب والإياب في مصر.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر تأجيل المباراة من الأحد الماضي إلى يوم الجمعة 16 أغسطس الحالي، بطلب من الزمالك، نظرا لرفض الأمن تأمين المباراة في القاهرة، لتنقل اليوم بشكل رسمي إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من أثيوبيا، مكون من تيودروس ميتيكو، ويعاونه كلا من تيجل جيزواو وشيوانجيزاو تبابيل والحكم الرابع امانويل هاليسيلاس ويراقب اللقاء الجيبوتي محمد مؤمن علي.

مؤتمر صحفي للكشف عن المدرب الجديد

وفي سياق منفصل، يعقد رئيس القلعة البيضاء، في وقت لاحق اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي للكشف عن المدير الفني الأجنبي الجديد، والذي يقود المهمة خلال الفترة المقبلة.

وشهدت القائمة النهائية للمدربين الذين سيتم اختيار منهم المدير الفني الجديد للفريق الصربى ألكسندر ستانوفيتش ومواطنه ميلوتين سريدوفيتش الشهير بميتشو والألمانى توماس دول، والإيطالي جيوفاني دي بياسي، والسويسري رينيه فايلر واليوناني مارينوس أوزونيديس.