اتحاد الكرة: مواجهة الأهلى وبيراميدز بالكأس فى برج العرب بدون جماهير

قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ16 لكأس مصر على استاد برج العرب دون حضور جماهيرى، بناءً على القرار المسبق والمتفق عليه مع الجهات الأمنية، وأوضحت مصادر داخل اتحاد الكرة أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق مع الجهات الأمنية على إقامة اللقاءات المقبلة بكأس مصر فى غياب الجماهير، وشددت المصادر على أن الجميع داخل اتحاد الكرة يقدر دور قيادات وزارة الداخلية وجميع أفراد الأمن على جهودهم المبذولة فى تأمين كافة المباريات سواء بالمسابقات المحلية أو الأفريقية.

فى سياق مختلف، وافق اتحاد الكرة على طلب سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام الجديد، بإجراء تعديلات فى لائحة المسابقات قبل الموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، وتغليظ عقوبة الهجوم على قضاة الملاعب وكذلك الاعتراضات عليهم والدخول فى مشادات معهم خلال المباريات من جانب الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، ما يضمن الحماية لهم الموسم المقبل، وعدم تكرار ما حدث خلال المواسم الأخيرة.

واتفقت لجنة الحكام، برئاسة سمير عثمان، بالتنسيق مع اتحاد الكرة وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على تغليظ عقوبة الاعتداء على الحكم لتصل إلى الإيقاف لمدة 6 مباريات بدلاً من 4 لقاءات، مع التأكيد على أنه فى حالة الاستمرار فى الخروج عن النص من أى فرد فى المنظومة ضد قضاة الملاعب ستصل العقوبة إلى الشطب من سجلات الجبلاية.

تغليظ عقوبة التعدى على الحكام.. و«فيفا» يرفض استبعاد العنصر النسائى من اللجنة المؤقتة

من ناحية أخرى، رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» استبعاد العنصر النسائى من تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، مؤكداً أن لوائح «فيفا» تنص على ضرورة الاستعانة بسيدة فى مجالس إدارات الاتحادات الوطنية مما يقرب الدكتورة سحر عبدالحق، رئيس نادى النصر السابق، من الوجود فى تشكيل لجنة الجبلاية، لإعجاب الوفد بالسيرة الذاتية الخاصة بها وخبراتها الإدارية والرياضية الكبيرة، إلى جانب أنها المرشحة الوحيدة على المقعد النسائى.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» على تعيين اللجنة المؤقتة المقرر أن تتولى إدارة شئون الجبلاية خلال الفترة المقبلة لمدة معينة، بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة هانى أبوريدة عقب الخروج المبكر للمنتخب الوطنى من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر مؤخراً وودع الفراعنة منافساتها من دور الستة عشر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.