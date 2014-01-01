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عاجل.. رئيس الزمالك: الصربي ستانوفيش مديرا فنيا للفريق

02:10 ص | الخميس 15 أغسطس 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
عاجل.. رئيس الزمالك: الصربي ستانوفيش مديرا فنيا للفريق

الزمالك

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أعلن رئيس نادي الزمالك عن التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق لفريق القادسية السعودي لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال الدي تمت إقالته عقب خسارة الدوري.

وأوضح رئيس النادي انهم أرسلوا تذاكر الطيران للمدير الفني الذي يصل بجهاز معاون معه مساء غدا الجمعة وسوف يتم عقد اجتماع معه يوم السبت لتوقيع العقود رسميا.

وتولي المدرب الصربي قيادة فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لمدة 6 أشهر موسم 2014 - 2015، ولكن تمت إقالته بسبب النتائج، وكرر نفس التجربة مع نادي القاديسية السعودي، وخاض 9 مباريات مع الفريق فاز في 2 وتعادل في مباراة وخسر في 6، لتتم إقالته من قبل الإدارة. 

ويستعد الفريق الابيض لمواجهة ديكاداها الصومالي غدا الجمعة في التاسعة مساء على استاد برج العرب في دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جماهير الزمالك تتوافد لشراء تذاكر مباراة أفريقيا

وكان عددا كبير من جماهير نادي الزمالك قد توافد مساء أمس  على أبواب النادي للحصول على تذاكر لقاء ديكاداها الصومالي والذي من المفترض أن ينطلق غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب برج العرب. 

ويأمل نادي الزمالك في العودة مجددا والفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والغائبة عن الفريق منذ فترة كبيرة، خاصة أن الفريق قد عاد وفاز بالبطولات القارية، بعد فوز الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التغلب على نهضة بركان في المباراة النهائية بركلات الترجيح. 

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