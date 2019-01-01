هاني العتال لـ"الوطن سبورت": الانتخابات التكميلية للزمالك باطلة

علق هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي على إقامة انتخابات تكميلية لنادي الزمالك أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل وانتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة بالإضافة إلى أمين الصندوق.

وقال هاني العتال، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إن ما يحدث غير قانوني وهذه الانتخابات باطلة بكل المقاييس، مؤكدا أن لائحة النظام الأساسي للنادي باطلة وخاصة أن لجنة التسوية والتحكيم، قد أصدرت حكمها مؤخرا في "الإشكال" المقدم ضد رئيس الزمالك الحالي بوقف العمل بهذه اللائحة وبالتالي كل مايحدث باطل.

ووجه هاني العتال رسالة صريحة إلى المسئولين عن الرياضة في مصر بأن نادي الزمالك ملك لأعضاؤه وجماهيره وليس ملك شخص بعينه وبالتالي عليهم أن يتخذوا قرار عاجل بشأن هذه الانتخابات وخاصة أن كل المستندات تؤكد بطلانها ومايحدث يؤكد ان رئيس النادي الحالي يطبق نصف اللائحة من أجل نجله احمد للحصول على منصب في مجلس الإدارة بعد فشله ضدي في الانتخابات الأخيرة.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس النادي، أمس فتح باب الترشيح في انتخابات النادي لمدة 3 أيام، تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل.

4 مرشحين في أول أيام فتح الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

اغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أول المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجرائها على مقعد أمين الصندوق و3 أعضاء والمقرر اقامتها أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين.

وتقدم في اليوم الأولي للترشح كلا من نقيب الفنانين أشرف حسن زكي لمنصب أمين الصندوق، وكلا من أحمد مرتضي، وأحمد عادل عبدالفتاح محمد، ومحمد أنور محمد إبراهيم شهرته "حمادة أنور" لمنصب عضوية مجلس الإدارة.

وتستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين غد الجمعة وبعد غد السبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.