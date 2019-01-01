خاص.. أزمة بين رئيس الزمالك ونجله بسبب الصربي ستانوفيتش

دخل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، في أزمة مع والده بعد خروج الصربي ستانوفيتش بتصريحات حول عدم علمه بالتعاقد مع نادي الزمالك رغم إعلان رئيس النادي عن توليه المسئولية.

وقال أمير مرتضى، إنه كان يسير بخطى ثابتة في التفاوض مع المدير الفني الجديد من أجل الإعلان عنه بشكل رسمي، ولكن إعلان رئيس النادي بشكل منفرد أدى إلى رد المدير الفني بعدم علمه بأي تفاصيل تخص التعاقد مع الفريق الأبيض.

ويسعى مسئولو الزمالك في الوقت الحالي إلى التفاوض مع مدير فني جديد من أجل تخطى حالة الارتباك التي يراها الجميع الآن، وإظهارها كحالة تمويه للتفاوض مع مدير فني آخر.

الزمالك يعود للمفاوضات مع رامون دياز مجددا

وعلم "الوطن سبورت" أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك تواصل مجددا خلال الساعات القليلة الماضية مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الأسبق لنادي بيراميدز ونجله عن طريق محمد الحبشي وكيل أعماله من أجل التوصل لاتفاق معه حول قبول مهمة الفريق والإعلان عنه خلال الساعات المقبلة لإرضاء الجماهير البيضاء.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن أمير مرتضى يرغب في التعاقد مع رامون دياز وأنه فوجئ بخروج رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية ليعلن تنصيب الصربي ستانوفيتش مديرا فنيا رغم عدم توقيع أى عقود رسمية حتى الآن.