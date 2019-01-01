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الزمالك يتحدى الغيابات وأزمة المدرب أمام ديكاداها فى بداية مشوار الأبطال»

07:01 ص | الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب: محمود فؤاد وندى قطب
الزمالك يتحدى الغيابات وأزمة المدرب أمام ديكاداها فى بداية مشوار الأبطال»

الزمالك

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يبدأ فريق الكرة بالزمالك فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب مشواره فى بطولة دورى أبطال أفريقيا عندما يلتقى نظيره ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى للبطولة تحت إدارة طاقم تحكيم من إثيوبيا بقيادة تيودروس ميتيكو.

ويدخل الفريق الأبيض مباراة اليوم تحت قيادة طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت، متسلحاً بجماهيره التى ستحضر فى المدرجات بعدد يصل إلى 10 آلاف مشجع، وشددت إدارة النادى على الجماهير أثناء توزيع التذاكر بعدم الخروج عن النص، والالتزام بالتشجيع المثالى خلال اللقاء.

"يحيى" يدير اللقاء متسلحاً بـ10 آلاف متفرج.. المدرب يحذر من المرتدات

وجهز طارق يحيى اللاعبين فنياً ونفسياً لمباراة اليوم، وطالبهم بالهدوء والبعد عن أى ضغوط، كما حذرهم من العصبية وضرورة تسجيل أهداف واحترام الفريق الصومالى كما طالبهم بضرورة التأمين الدفاعى خشية الهجمات المرتدة، وعمل خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخراً.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة اليوم كلاً من: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمود حمدى «الونش» ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وحمدى النقاز ومحمد عبدالشافى ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود شيكابالا ويوسف أوباما وكريم بامبو وأشرف بن شرقى وأحمد زيزو وعمر السعيد ومصطفى محمد، وشهدت القائمة غياب كل من مصطفى فتحى وخالد بوطيب وإسلام جابر وطارق حامد وفرجانى ساسى لعدم الجاهزية وعبدالله جمعة وأيمن حفنى للإصابة بجانب المغربى محمد أوناجم لعدم أحقيته بالمشاركة فى الأدوار التمهيدية.

ظهور "عواد وبن شرقى وعبدالشافى" فى التشكيل.. "شيكابالا" على دكة البدلاء

وتشهد المباراة ظهور بعض الصفقات الجديدة فى تشكيل الزمالك للمواجهة، مثل محمد عواد فى حراسة المرمى، ومحمد عبدالشافى، وأشرف بن شرقى، وكريم بامبو مع وضع شيكابالا فى الصورة للاستعانة به فى أى وقت، حسب ظروف اللقاء.

وقبل المباراة، أثار نادى ديكاداها الصومالى حالة من الارتباك حيث هدد بالانسحاب من مواجهة الزمالك، بسبب رفض إدارة الأبيض تقاسم معه حقوق البث الخاصة بالمباراتين ذهاباً وإياباً، خلال الاجتماع الذى عقده الطرفان قبل أيام قليلة، قبل أن يخرج الزمالك لحسم الأمر بالتأكيد على أن منافسه لم يبلغه بالانسحاب بشكل رسمى، وأن المباراة فى موعدها.

المنافس يركز على فراغات فرجاني ساسى

ويدخل فريق ديكاداها الصومالى المباراة، وكله آمال فى محو التاريخ المتواضع لأندية الصومال أمام الفرق المصرية، والثأر من الخسارات المتتابعة الموجودة فى سجلها التاريخى أمام الفراعنة، فمن 8 مواجهات لم تسجل أندية الصومال انتصاراً على نظيرتها المصرية سوى فى مباراتين فقط.

ويسعى النادى الصومالى لاستغلال حالة الارتباك التى يعيشها الفريق الأبيض فى الوقت الحالى، بسبب إقالة مدربه المؤقت وتعيين آخر مؤقت لحين الاستقرار على المدرب الجديد الذى سيتولى المهمة بشكل رسمى، والتركيز على الفراغ الذى سيتركه غياب فرجانى ساسى أهم ركائز الفريق الأبيض الأساسية.

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