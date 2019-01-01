الأهلى يضع «أعصاب» مؤمن زكريا تحت العلاج والملاحظة فى ألمانيا 6 أشهر

قرر النادى الأهلى سفر مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق إلى ألمانيا يوم ٤ سبتمبر المقبل للخضوع لفحص طبى شامل تحت إشراف أحد المتخصصين على نفقة النادى لتحديد حجم تعافيه من الإصابة التى يعانى منها، ومدى استجابته لـ«كورس» العلاج الذى خضع له خلال الأشهر القليلة الماضية.

وخضع اللاعب لفحصين خلال الشهور الأربعة الماضية كان آخرهما فى شهر يوليو الماضى حيث تم عرضه على طبيب أعصاب متخصص فى حالات الرياضيين بإسبانيا خلال معسكر الفريق الأخير هناك، وأكدت استجابته للعلاج، حيث يعانى من إصابة التهاب فى الأعصاب.

وأكد مصدر أن حالة «زكريا» تتطلب مرحلة علاج أولية لمدة ٦ شهور قد تتجدد حال عدم استجابته للعلاج الطبيعى والتأهيل وهو ما ستحدده الفحوصات التى يخضع لها اللاعب فى ديسمبر المقبل قبل دخوله فى فترة تأهيل قبل يناير المقبل، وتحديد وقتها قيده بقائمة الفريق من عدمه.

"لاسارتى" يجدد طلبه بضم مهاجم سوبر.. وحسين السيد يفتح خط مفاوضات مع الزمالك

وفى سياق آخر، جدد الأوروجويانى مارتن لاسارتى طلبه من إدارة النادى بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر قبل غلق قائمة الفريق المحلية، وأكد أمير توفيق، مدير التعاقدات، بعد جلسة جمعته بالمدير الفنى أن الأسماء الثلاثة الذين استقر عليهم الأوروجويانى فى مركز المهاجم لضم أحدهم قيد تنفيذ التعاقد فى أى وقت، وأن العقبة تبقى فى رحيل أى من الأجانب الحاليين، وتحديداً أجايى الذى نصح الأوروجويانى نفسه بالاستغناء عنه، لكن لم تصله عروض مناسبة.

وفى الإطار ذاته طالب الأوروجويانى أمير توفيق بتأخير إتمام انتقال باسم على ظهير أيمن الفريق لأى من عروض الإعارة التى تلقاها اللاعب نظراً لرغبته فى استمراره ضمن قائمة الفريق الأول لموسم آخر حال عدم التعاقد مع مهاجم محلى أو أجنبى قبل غلق باب القيد رغم اختلاف مركز اللاعب، وطلب «توفيق» من الأوروجويانى رفعه للجنة التخطيط بالنادى لحسمه.

من ناحية أخرى، فتح حسين السيد، ظهير أيسر فريق الكرة، خط مفاوضات مع الزمالك تمهيداً للانتقال إليه فى حال عدم قيده بقائمة الأهلى، بعد قرار عدم قيده فى القائمة الأفريقية، وبالتالى فى حالة عدم قيده بالقائمة المحلية سيصبح لاعباً حراً ومن حقه الرحيل إلى أى فريق.

يذكر أن القيد المحلى ينتهى فى أواخر شهر أغسطس الحالى تمهيداً لبداية الموسم الجديد بمباراة السوبر يوم 18 سبتمبر المقبل، وبداية الدورى الجديد يوم 19 سبتمبر.