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رئيس لجنة الحكام: الفرصة متاحة أمام «المحكّمات» لإدارة مواجهات الرجال

06:12 ص | الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
رئيس لجنة الحكام: الفرصة متاحة أمام «المحكّمات» لإدارة مواجهات الرجال

سمير محمود عثمان

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كشف سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيتم إسناد بعض المباريات ببطولة الدورى الممتاز لمحكّمات سيدات، فى الفترة المقبلة، قائلاً: «سيتم إسناد مباريات الدورى لمحكّمة سيدة ولا مانع من خوض هذه التجربة أسوة بالبطولات الأوروبية، خاصة أن المحكّمات المصريات يظهرن بمستوى مميز للغاية فى الفترة الأخيرة».

واستقر «عثمان» على الاستعانة بالمحكّمة السابقة نعمة رشاد لعضوية اللجنة خلال الموسم الجديد، لرغبته فى الاهتمام بالمحكّمات وتطوير المستوى الخاص بهن ومنحهن فرصة المشاركة فى إدارة مباريات سواء فى الدورى الممتاز أو الدرجة الثانية، ويعتمد رئيس لجنة الحكام الجديد على خبرات المحكّمة السابقة فى التحكيم النسائى، لا سيما أن لديها ما يؤهلها لتطوير هذا الملف على غرار الاتحادات الأوروبية التى تستعين بالمحكّمات كعنصر نسائى.

يذكر أم سمير محمود عثمان قد تولى ئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلفا لعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عصام عبد الفتاح.

وكان عصام عبدالفتاح قد تقدم باستقالته من الاتحاد المصري لكرة القدم ضمن سلسلة الاستقالات الجماعية للمجلس ككل، على خلفية توديع الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية من الدور ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا.

الموسم الجديد من الدوري ينطلق في 19 سبتمبر

هذا ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري في 19 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم تقليل الاعتماد على الحكام الأجانب، إذ من الصعب تكرار ما حدث في الموسم الماضي، الذي شهد قدوم أكبر عدد من أطقم الحكام الأجنبية في تاريخ بطولة الدوري المصري.

  

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