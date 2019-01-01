سمير عثمان للحكام: "اللي هيغلط مش هيتوقف وهيحكم ماتشات تاني"

تحدث سمير عثمان رئيس لجنة الحكام، عن طموحاته وما يهدف إليه خلال توليه منصب رئاسة لجنة التحكيم في الفترة الحالية.

وقال "عثمان"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر فضائية "أون سبورت" إنه يهدف أن يخوض مباريات بطولة الدوري المصري بـ40 حكم مصري، مشيرا إلى أنه طلب وجود زي موحد للحكام في مصر.

وأضاف أن كل الحكام معرضين للخطأ، ومن المتوقع حدوث أخطاء تحكيمية في الموسم الجديد، وسيتم العمل على تقليل الأخطاء، متابعا: "بقولها لكل الحكام اللي هيغلط هيلعب تاني لن يتم إيقافه عن التحكيم، وسيخوض مباريات أخرى".

وأشار إلى أن معظم الأخطاء التحكيمية الموسم الماضي كانت ناتجة عن قلة تركيز الحكم، وكان من النادر تواجد أخطاء فنية، موجها رسالة للأندية أن الحكم ليس خصم للفريق في الملعب وإنما يريد النجاح والخروج بالمباراة بدون أي أخطاء.

سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تعيين سمير محمود عثمان رئيسا للجنة الحكام أثناء إعلان عن باقي اللجان.

وأصدر الاتحاد المصري بيانا يؤكد فيه حرصه الكامل على استمرار العمل بالاتحاد، وأنه يعمل على تشكيل لجان تدير المنظومة، والتي كان من ضمنها تعيين سمير عثمان رئيس للجنة التحكيم.

وكان أعضاء اتحاد الكرةو قد قدموا استقالتهم بشكل جماعي بعد خروج مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية من الدور ثمن النهائي أمام منتخب جنوب افريقيا، بعد الهزيمة بهدف دون رد.