3 وجوه جديدة.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها الصومالي اليوم

يسعى طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الخروج بأفضل المكاسب من مباراة ديكاداها بطل الصومال في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.

ولتحقيق ذلك، يستعد يحيى لإشراك عدد من الصفقات الجديدة، والتي أبرمها النادي بانتقالات الصيف الحالي، أبرزها المغربي أشرف بني شرقي واستعادة خدمات الفهد الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا، مع الظهير الأيسر محمد عبدالشافي، وكريم بامبو والمهاجم مصطفى محمد، يدعمهم حارس المرمى القادم من الإسماعيلي محمد عواد.

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني الفريق مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: محمد حسن ومحمود عبد العزيز وكريم بامبو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

الزمالك يحلم بالفوز بفارق كبير من الأهداف

وتنتظر جماهير الزمالك رؤية فريقها بثوبه الجديد العائد للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يغيب لقبها عن خزينة القلعة البيضاء منذ عام 2002، الذي شهد تتويج الفارس الأبيض باللقب على حساب الرجاء المغربي، ومن ثم سيكون أبناء ميت عقبة في مهمة استعادة البطولة لاسيما وأن تلك المشاركة تأتي بعد وصول الزمالك لمنصة التتويج الأفريقية وحصد لقب الكونفدرالية العام الماضي، وسيكون اليوم الظهور الأول للفارس الأبيض بعد تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الكبيرة وعودة الفهد الأسمر شيكابالا الفتى المدلل لدى جماهير قلعة ميت عقبة وهو ما يجعل مواجهة بطل الصومال تحت الأنظار.