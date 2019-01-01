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جماهير الزمالك تتوافد على ملعب برج العرب لمساندة الأبيض أمام بطل الصومال

06:16 م | الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب: محمود فؤاد
جماهير الزمالك تتوافد على ملعب برج العرب لمساندة الأبيض أمام بطل الصومال

جماهير الزمالك " أرشيفية"

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قامت جماهير الزمالك بالتوافد على ملعب برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكاداها بطل الصومال.

ويلتقي الزمالك مع فريق ديكاداها بطل الصومال في التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور ال 64 التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وحرصت ادارة الزمالك على توفير حافلات للجماهير وأعضاء النادي التى تحركت من أمام بوابة النادي للذهاب الى ملعب برج العرب.

3 وجوه جديدة.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها الصومالي

ويسعى طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الخروج بأفضل المكاسب من مباراة ديكاداها بطل الصومال في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا.

ولتحقيق ذلك، يستعد يحيى لإشراك عدد من الصفقات الجديدة، والتي أبرمها النادي بانتقالات الصيف الحالي، أبرزها المغربي أشرف بني شرقي واستعادة خدمات الفهد الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا، مع الظهير الأيسر محمد عبدالشافي، وكريم بامبو والمهاجم مصطفى محمد، يدعمهم حارس المرمى القادم من الإسماعيلي محمد عواد.

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني الفريق مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: محمد حسن ومحمود عبد العزيز وكريم بامبو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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