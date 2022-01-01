بالفيديو| أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول للزمالك في ديكاداها

سجل أشرف بن شرقي الهدف الأول لنادي الزمالك في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، في مرمى نادي ديكاداها، خلال المباراة التي تقام ضمن منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة حاليا على ستاد برج العرب، وتعد هي مباراة الذهاب بالنسبة للقلعة البيضاء، بعد طلب الفريق الصومالي خوض المواجهتين في مصر.

ودخل الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمد عبدالشافي، محمود الونش، محمد عبدالغني، حمدي النقاز، محمود عبدالعزيز، محمد حسن، أوباما، محمود شيكابالا، أشرف بن شرقي، عمر السعيد.

وشهدت المباراة غياب كبير لجماهير القلعة البيضاء، رغم موافقة الأمن على حضور 10 ألاف متفرج لحضور المباراة في ستاد برج العرب.

وشهدت مواجهة اليوم الظهور الأول لبعض صفقات القلعة البيضاء الجديدة، وهم حارس المرمى محمد عواد، محمد عبدالشافي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، والمغربي أشرف بنشرقي.