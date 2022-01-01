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بالفيديو| بن شرقي يسجل هدفه الثاني والخامس للزمالك في مرمى ديكاداها

بالفيديو| الونش يسجل الهدف الرابع للزمالك في مرمى ديكاداها

10:09 م | الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب: محمد خيري
بالفيديو| الونش يسجل الهدف الرابع للزمالك في مرمى ديكاداها

محمود الونش

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سجل محمود الونش الهدف الرابع لنادي الزمالك، في الدقيقفة 49 من عمر الشوط الثانين في مرمى نادي ديكاداها الصومالي، خلال المباراة التي تقام ضمن منافسات مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لدوري ابطال أفريقيا.

    

وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا على فريق ديكاداها الصومالي، بثلاثة أهداف دون رد.

وانطلق الشوط الأول، بضغط قوي من لاعبي نادي الزمالك، لاحراز هدف مبكر، ليحصل محمود زيزو، على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، بعدما سدد كرة قوة من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد مدافع ديكاداها، ونفذها المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة الخامسة على يمين حارس مرمى، محرزا أول أهدافه مع الزمالك، بعدما انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد بن شرقي، للتألق مجددا، بعدما استلم تمريرة من أوباما ومرر عرضية من الجهة اليسرى، سجله كانو مولي سيفيرين بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 28.

والغى حكم المباراة في الدقيقة 30، هدف لبطل الصومال، بداعي التسلل.وكاد بن شرقي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 34، بعد عرضية المتألق النقاز، وفشل الحارس في التعامل معها، وصلت أمام بنشرقي وسدد، لكن الحارس عاد وتصدى لها الحارس والدفاع.وسجل الأبيض الهدف الثالث، في الدقيقة 47، بعد عرضية من شيكابالا بوجه القدم الخارجي من الجهة اليمنى حولها عمر السعيد داخل الشباك بنجاح.

 

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