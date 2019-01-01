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بالفيديو| بن شرقي يسجل هدفه الثاني والخامس للزمالك في مرمى ديكاداها

10:17 م | الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب: محمد خيري
بالفيديو| بن شرقي يسجل هدفه الثاني والخامس للزمالك في مرمى ديكاداها

الزمالك

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سجل نادي الزمالك، الهدف الخامس في مرمى ديكاداها الصومالي، عن طريق المغربي اشرف بن شرقي في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي تقام ضمن منافسات الدوري التمهيدي لدوري ابطال افريقيا.

    

وكان المدافع محمود الونش، قد سجل الهدف الرابع مع انطلاق الشوك الثاني وتحديدا الدقيقة 49.

    

نجح فريق الزمالك في التفوق على فريق ديكاداها الصومالي، بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهما أشرف بن شرقي، في الشوط الأول من لقاء الفريقين، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت المباراة قوية من جانب نادي الزمالك، حيث كانت له الأفضلية الهجومية منذ الدقائق الأولى لانطلاق المباراة.

وفي الدقيقة الثانية، أرسل أحمد سيد زيزو، كرة بينية طويلة في اتجاه شيكابالا لكن طالت الكرة ووصلت سهلة إلى حارس المرمى.

ولم تمر دقائق قليلة، حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 4 لنادي الزمالك بعد تسديدة من زيزو اصطدمت في يد مدافع فريق ديكاداها.

وسدد أشرف شرقي، لركلة الجزاء، حتى استطاع إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 15، كانت فرصة كبيرة لنادي الزمالك بعد عرضية من حمدي النقاز وصلت إلى شيكابالا لكن فقد السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء ووصلت إلى أوباما الذي سدد كرة قوية مرت أعلى من المرمى.   

واستمر الاستحواذ والسيطرة من جانب أبناء قلعة ميت عقبة، حتى أعلن بن شرقي عن إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 27.

وبدأ فريق ديكاداها الصومالي، في الاستحواذ على الكرة بعد الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، حيث لم يكن خطورة حقيقة على المرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 33، أضاع بن شرقي فرصة إحراز الهدف الثالث لفريقه، بعد حالة من الارتباك داخل منطقة الجزاء، لتنتهي بخروجها إلى ضربة ركنية.

وهدأت المباراة قليلاً في الدقائق الأخيرة، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب بين الفريقين، وسط ضغط من لاعبي الأبيض.

وتمكن عمر السعيد، مهاجم الزمالك، من إحراز الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

 

 

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