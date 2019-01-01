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فيديو.. بامبو ومصطفى محمد يواصلان مسلسل أهداف الزمالك في مرمى ديكاداها

10:44 م | الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب: محمد الصايغ
فيديو.. بامبو ومصطفى محمد يواصلان مسلسل أهداف الزمالك في مرمى ديكاداها

الزمالك

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أحرز كريم بامبو، جناح الزمالك، الهدف السادس لفريق في الدقيقة 77 من عمر مباراة فريقه أمام ديكاداها.

ولم تمر دقائق قليلة، حتى أحرز مصطفى محمد الهدف السابع للفريق الأبيض في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

ويلتقي الزمالك أمام ديكاداها الصومالي، ضمن منافسات الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يتفق في الشوط الأول

وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقا على فريق ديكاداها الصومالي، بثلاثة أهداف دون رد.

وانطلق الشوط الأول، بضغط قوي من لاعبي نادي الزمالك، لاحراز هدف مبكر، ليحصل محمود زيزو، على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، بعدما سدد كرة قوة من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد مدافع ديكاداها، ونفذها المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة الخامسة على يمين حارس مرمى، محرزا أول أهدافه مع الزمالك، بعدما انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد بن شرقي، للتألق مجددا، بعدما استلم تمريرة من أوباما ومرر عرضية من الجهة اليسرى، سجله كانو مولي سيفيرين بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 28.

والغى حكم المباراة في الدقيقة 30، هدف لبطل الصومال، بداعي التسلل.وكاد بن شرقي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 34، بعد عرضية المتألق النقاز، وفشل الحارس في التعامل معها، وصلت أمام بنشرقي وسدد، لكن الحارس عاد وتصدى لها الحارس والدفاع.وسجل الأبيض الهدف الثالث، في الدقيقة 47، بعد عرضية من شيكابالا بوجه القدم الخارجي من الجهة اليمنى حولها عمر السعيد داخل الشباك بنجاح.

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