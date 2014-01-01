عاجل.. رئيس الزمالك: الصربي ميتشو مديرا فنيا للفريق

أعلن رئيس نادي الزمالك تولي الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" الإدارة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعدما تقدم الأخير استقالته من تدريب نادي أورلاندو الجنوب أفريقي.

وأكد رئيس النادي خلال تصريحات تلفزيونية أن المدير الفني الصربي لديه خبرات كبيرة في أفريقيا، وتم اختياره بعد الاتفاق بالإجماع من قبل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لاختيار المدير الفني.

وأشار إلى أنه الجهاز المعاون سيتكون من أمير مرتضى، وطارق يحيى كمدرب عام، وأيمن حافظ، وأيمن عبد العزيز، وباقي الجهاز الفني سيكون أجنبي، مشيرا إلى أن راتب المدير الفني لا يقل عن راتب رامون دياز والذي كان مرشحا لتدريب الفريق.

ميتشو يقدم استقالته من تدريب أورلاندو الجنوب أفريقي

وأعلن نادي أورلاندو بيراتيس عبر موقعه الرسمي منذ ساعات قليلة استقاله مديره الفني ميتشو من تدريب الفريق، لأسباب شخصية رفض الإفصاح عنها.

وخاض ميتشو أخر مباراة رسمية مع أورلاندو بيراتس أمام سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي وانتهت بالخسارة 3-0 في بطولة الدوري المحلي.

الزمالك يفوز على بطل الصومال بسباعية

وتمكن نادي الزمالك من الفوز بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات مباراة الذهاب من الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نادي ديكادها الصومالي بسبعة أهداف دون رد.

وشهد اللقاء تألق لافت للنظر لكل من محمود عبد الرزاق شيكابالا، والمغربي أشرف بن شرقي، الوافدان الجدد لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.