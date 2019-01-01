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ميتشو ينفي توقيعه للزمالك: أنا في تركيا وعلى رئيس الأبيض دفع الملايين

02:18 م | السبت 17 أغسطس 2019
كتب: محمود فؤاد
ميتشو ينفي توقيعه للزمالك: أنا في تركيا وعلى رئيس الأبيض دفع الملايين

ميتشو

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نفى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ماتردد عن موافقته على تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكشف ميتشو عبر صحيفة "التايمز" الجنوب أفريقية حقيقة ما تردد بأن إدارة الزمالك أنهت الإتفاق معه على تدريب الفريق قائلا: "هذا هراء، أنا مسافر لأرى والدتي المريضة في صربيا وسأعود إلى أفريقيا مجددًا".

وتابع: "على رئيس الزمالك أن يدفع الملايين إذا كان يريدني حقا، أنا لم أوقع على أي عقود ولم أوافق على أي شيء".

وعن رحيله من أورلاندو بايرتس: "الرحيل بسبب التحديات الشخصية، أنا أسافر الآن إلى صربيا لأرى والدتي المريضة، إنها مصابة بسرطان الثدي وقد أجريت عليها عملية جراحية مؤخراً، ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علي القيام به في كرة القدم الأفريقية".

وأضاف: "ما زلت خادما مخلصا للعبة في أفريقيا، أريد أن أشكر الموظفين وإدارة نادي أورلاندو بيراتس علي الفترة التي قضيتها معهم و أشكر رئيس النادي إرفين خوذا لأني أعتبره والدي و أنا أحترمه كثيرا".

 

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