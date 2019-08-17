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عاجل.. أزارو والشحات يقودان الأهلي أمام بيراميدز.. وأجايي وأفشة على دكة البدلاء

07:00 م | السبت 17 أغسطس 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
عاجل.. أزارو والشحات يقودان الأهلي أمام بيراميدز.. وأجايي وأفشة على دكة البدلاء

الأهلي

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أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه، والذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة كأس مصر.

ويقود المباراة تحكيميًا الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كلا من: هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثاني.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وصالح جمعة.

في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، ووليد أزارو.

كما جاء على دكة البدلاء كلا من اللاعبين:"علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، أحمد فتحي، جونيور أجايي".

بيراميدز يبحث عن تحقيق الفوز الثالث على الأهلي

ويبحث بيراميدز خلال مباراة اليوم عن تحقيق الفوز الثالث على الأهلي هذا الموسم، بعد أن فاز عليه ذهابًا وإيابًا في بطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى سعى الإدارة الجديدة في بيراميدز لتحقيق أول بطولة بعد التدعيمات الجديدة التي قامت بها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة.

وشاهد الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة ديسابر، ملخص لمباراة المارد الأحمر وفريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الأهلى وتجهيز الخطة اللازمة لتحقيق الفوز، والاستمرار في التفوق على الفريق الأحمر في المواجهات المباشرة. 

واستعان الفرنسى ديسابر المدير الفني لبيراميدز بعدة مباريات للمارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة مع المقاولون العرب والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، التي توج بها الأهلي عقب بطولة الأمم الأفريقية.

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