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عاجل.. عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي

07:08 م | السبت 17 أغسطس 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
عاجل.. عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي

عبدالله السعيد

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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه، والذي سيخوض به مواجهة نظيره الأهلي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر بالبطولة كأس مصر.

وتأتي المباراة تحت قيادة الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه في إدارة المباراة كلا من الحكام: هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيًا وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا وطارق سامي حكمًا إضافيًا أول ومحمود ناجي حكمًا إضافيًا ثانيًا.

عبد الله السعيد وأحمد علي في هجوم بيراميدز أمام الأهلي

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن، محمد حمدي.

في خط الوسط: نبيل دونجا، ايريك تراوري، محمد فتحي.

في خط الهجوم: عبده لومالاه، عبد الله السعيد، أحمد علي.

إسلام عيسى ودود الجباس على دكة بدلاء بيراميدز

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

المهدي سليمان، عبد الله بكري، عمر جابر، إسلام عيسى، ابراهيم حسن، أحمد توفيق، دودو الجباس.

أزارو يقود تشكيل الأهلي في مواجهة بيراميدز بكأس مصر

وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن تشكيل فريقه والذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وصالح جمعة.

في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، ووليد أزارو.

أفشة وأجايي على دكة بدلاء الأهلي أمام بيراميدز

فيما جاء على دكة بدلاء الأهلي كلا من اللاعبين: 

علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، أحمد فتحي، جونيور أجايي.

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