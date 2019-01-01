حسن حمدي يحضر لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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حسن حمدي
يتواجد حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، في مقصورة استاد برج العرب بالإسكندرية، من أجل حضور مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز.
وتواجد "حمدي" برفقة خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، في مقصورة برج العرب.
ويلتقي الأهلي أمام بيراميدز، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي يسعى مجلس الجبلاية للانتهاء منها.
ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثاني.
أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ومحمد هاني.
في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وصالح جمعة.
في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، ووليد أزارو.
وجاءت دكة البدلاء كالتالي.. "علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمد مجدي قفشة، أحمد الشيخ، أحمد فتحي، جونيور أجايي".
أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه، والذي سيخوض به مواجهة نظيره الأهلي.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
في خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن، محمد حمدي.
في خط الوسط: نبيل دونجا، ايريك تراوري، محمد فتحي.
في خط الهجوم: عبده لومالاه، عبد الله السعيد، أحمد علي.
إسلام عيسى ودود الجباس على دكة بدلاء بيراميدز
وجاءت دكة البدلاء كالتالي:
المهدي سليمان، عبد الله بكري، عمر جابر، إسلام عيسى، ابراهيم حسن، أحمد توفيق، دودو الجباس.
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