عاجل.. جريشة يطرد أيمن أشرف.. وخروج الشناوي مصابًا بمواجهة الأهلي وبيراميدز

أشهر الحكم جهاد جريشة، البطاقة الحمراء، في وجه أيمن أشرف مدافع الأهلي بالدقيقة 71 خلال مباراة بيراميدز، التي تجمعهما بدور الـ16 من كأس مصر.

وتدخل أيمن أشرف بقوة على إيريك تراوري، ليشهر الحكم جهاد جريشة البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، قبل أن يطرد من المباراة.

وأجرى سباستيان ديسابر تغييرًا اضطراريًا، بنزول المهدي سليمان بدلًا من الحارس محمد الشناوي بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وبدأت المباراة حماسية من جانب النادي الأهلي، عن طريق تمريرة طولية من عمرو السولية تجاه حسين الشحات، إلا أن الأخير لم ينجح في الوصول إليها، حيث نجح حارس بيراميدز أحمد الشناوي، في الحصول عليها.

واستمرت صحوة النادي الأهلي حتى الدقيقة 8، حيث كانت الهجمة هذه المرة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول، الذي يشكل ثنائية خطيرة مع رمضان صبحي.

أزارو يقود الأهلي أمام بيراميدز

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وصالح جمعة.

في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، ووليد أزارو.

فيما دخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن، محمد حمدي.

في خط الوسط: نبيل دونجا، ايريك تراوري، محمد فتحي.

في خط الهجوم: عبده لومالاه، عبد الله السعيد، أحمد علي.

اسلوب

سيد عبد الحفيظ يهاجم جهاد جريشة

وهاجم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهاد جريشة، الحكم الدولي الذي يدير المباراة، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر.

وتوجه عبد الحفيظ برفقة محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، من أجل مراجعة الحكم الدولي في بعض القرارات التحكيمية.

وشنت جماهير النادي الأهلي هجومًا لاذعًا على الحكم الدولي جهاد جريشة، بسبب عدم احتساب ضربة جزاء لصالح الفريق الأحمر، بعد اصطدام الكرة في يد مدافع بيراميدز.