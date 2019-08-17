أحدث الأخبار

أخر الأخبار

ديسابر: أغلقنا جبهة علي معلول الأقوى في الأهلي.. ومازلنا غير جاهزين بدنيا

إبراهيم فايق: الأهلي بحاجة إلى مدير فني ومهاجم

بالفيديو.. تقنية "VAR" تلدغ مانشستر سيتي أمام توتنهام مرتين

من الأسيوطي لـ"بيراميدز" كله بيكسب الأهلي

عاجل.. جريشة يطرد أيمن أشرف.. وخروج الشناوي مصابًا بمواجهة الأهلي وبيراميدز

09:43 م | السبت 17 أغسطس 2019
كتب: حسين غريب
عاجل.. جريشة يطرد أيمن أشرف.. وخروج الشناوي مصابًا بمواجهة الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز

أخبار متعلقة

أشهر الحكم جهاد جريشة، البطاقة الحمراء، في وجه أيمن أشرف مدافع الأهلي بالدقيقة 71 خلال مباراة بيراميدز، التي تجمعهما بدور الـ16 من كأس مصر.

وتدخل أيمن أشرف بقوة على إيريك تراوري، ليشهر الحكم جهاد جريشة البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، قبل أن يطرد من المباراة.

وأجرى سباستيان ديسابر تغييرًا اضطراريًا، بنزول المهدي سليمان بدلًا من الحارس محمد الشناوي بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وبدأت المباراة حماسية من جانب النادي الأهلي، عن طريق تمريرة طولية من عمرو السولية تجاه حسين الشحات، إلا أن الأخير لم ينجح في الوصول إليها، حيث نجح حارس بيراميدز أحمد الشناوي، في الحصول عليها.

واستمرت صحوة النادي الأهلي حتى الدقيقة 8، حيث كانت الهجمة هذه المرة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول، الذي يشكل ثنائية خطيرة مع رمضان صبحي.

أزارو يقود الأهلي أمام بيراميدز

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وصالح جمعة.

في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، ووليد أزارو.

فيما دخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن، محمد حمدي.

في خط الوسط: نبيل دونجا، ايريك تراوري، محمد فتحي.

في خط الهجوم: عبده لومالاه، عبد الله السعيد، أحمد علي.

اسلوب

 

سيد عبد الحفيظ يهاجم جهاد جريشة

وهاجم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهاد جريشة، الحكم الدولي الذي يدير المباراة، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر.

وتوجه عبد الحفيظ برفقة محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، من أجل مراجعة الحكم الدولي في بعض القرارات التحكيمية.

وشنت جماهير النادي الأهلي هجومًا لاذعًا على الحكم الدولي جهاد جريشة، بسبب عدم احتساب ضربة جزاء لصالح الفريق الأحمر، بعد اصطدام الكرة في يد مدافع بيراميدز.

 

أخبار قد تعجبك

الزمالك يرفض تأجيل لقاء الإياب أمام ديكاداها.. والمدرب الجديد يصل القاهرة

استطلاع رأى

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    1

    08:00 PM

    كأس مصر
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • آرسنال

    آرسنال

  • 2

    :

    1

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليفربول

    ليفربول

  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • 3

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بورنموث

    بورنموث

  • برايتون

    برايتون

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • واتفورد

    واتفورد

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 2

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • نانت

    نانت

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مارسيليا

    مارسيليا

  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • 1

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيس

    نيس

  • ميتز

    ميتز

  • 3

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • موناكو

    موناكو

  • بوردو

    بوردو

  • 1

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • مونبيليه

    مونبيليه

  • تولوز

    تولوز

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ديجون

    ديجون

  • أميان

    أميان

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليل

    ليل

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 5

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 3

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بادربورن

    بادربورن

  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • كولن

    كولن

  • فرايبورج

    فرايبورج

  • 3

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • ماينز 05

    ماينز 05

  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • شالكه 04

    شالكه 04

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 1

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • فالنسيا

    فالنسيا

  • 1

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إيبار

    إيبار

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 0

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أوساسونا

    أوساسونا

  • فياريال

    فياريال

  • 4

    :

    4

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • غرناطة

    غرناطة

  • أدو دين هاج

    أدو دين هاج

  • 1

    :

    2

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • 1

    :

    4

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أياكس

    أياكس

  • إمين

    إمين

  • 2

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • موريرينسي

    موريرينسي

  • 3

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • نادي جل فيسنتي

    نادي جل فيسنتي

  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • 0

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • بورتو

    بورتو

  • 2

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • 0

    :

    1

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • تشايكور ريزا سبور

    تشايكور ريزا سبور

  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • 0

    :

    1

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • 3

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بشكتاش

    بشكتاش

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر اليوم 17-8-2019

الجونة يتعاقد مع باسم علي قادمًا من الأهلي

مونديال ناشئي اليد.. موعد مباراة مصر والبرتغال بنصف النهائي والقنوات الناقلة
اتحاد الكرة يرفض إلغاء معسكر المنتخب.. ويطلب تحديد ملاعب الدورى