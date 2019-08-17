عاجل.. لاسارتي يشتبك مع أحد الصحفيين وينسحب من المؤتمر

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لاسارتي
انسحب الأوروجواني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بيراميدز.
واشتبك لاسارتي مع أحد الصحفيين لفظيًا، حيث تجلى انفعاله بسبب السؤال الذي وجه له خلال وقائع المؤتمر الصحفي.
نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على النادي الأهلي بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
أحرز هدف المباراة إيريك تراوري، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 55، بعد حصوله على كرة بينية من زميله بالفريق عبده لومالا.
وبهذه النتيجة، يتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر ليواجه فريق حرس الحدود، بينما ودع النادي الأهلي البطولة.
وقال لاسارتي في بداية المؤتمر الصحفي: "طبيعي أن تكون نتيجة غير مرضية ولم نبحث إلا عن الفوز خصوصًا أننا قدمنا شوط أول متكافئ.. كنا الأفضل في الشوط الأول".
وأضاف: "أضعنا بعض الفرص وبيراميدز سجل هدف بسبب توتر لدى مهاجمين الفريق في إنهاء الهجمات وكان لدينا فرص على المرمى ولم نكن موفقين".
وأكمل: "لا اتفق مع أي شخض يقول أنه لا توجد كيميا بيني وبين الفريق نحن منذ أيام قليلة فزنا بالدوري وتضدنا وفزنا على الزمالك وكنا نقدم أداء مميز واليوم هي مباراة في كرة القدم ولم يكن اليون تقييم لي مع الفريق".
واستطرد: "طلبنا لاعبين أفضل من الموجودين حاليا في بعض المراكز ولكن لم يتوفر الأمر بالنسبة لخط لهجوم لأنه هناك عوامل مادية تحكم الأمر وهذا منعنا من ضم مهاجم جديد حاليا بعكس المراكز الأخرى التي تم تدعيمها".
وأردف: "لم أطلب تأجيل مبارايات بالدوري وكل ما حققناه في الدوري كان مستحق ومبني على مجهودنا".
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