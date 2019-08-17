عاجل.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير لاسارتي

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مارتن لاسارتي
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا طارئًا من أجل حسم مصير الأوروجوياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر.
جاء ذلك بعد الخسارة المفاجئة التي تكبدها العملاق الأهلاوي أمام نظيره بيراميدز، مساء اليوم، السبت، بهدف نظيف، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
وكان المهاجم البوركينابي إيريك تراوري، نجح في تسجيل هدف انتصار بيراميدز على العملاق الأحمر، في الدقيقة 55 من عمر المباراة.
يذكر أن تلك هي المرة الثالثة التي ينتصر فيها بيراميدز على العملاق الأحمر تحت قيادة المدير الفني الأوروجوياني للفريق الأهلاوي مارتن لاسارتي.
وذلك بعدما سبق وأن انتصر فريق بيراميدز على الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-1 في الدور الأول من الموسم الماضي، وبهدف نظيف بالدور الثاني من الموسم الماضي أيضًا، قبل تكرار الانتصار على الأهلي من جديد في الكأس بهدف أبيض.
الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما احتل فريق بيراميدز المرتبة الثالثة من بطولة الدوري المصري الموسم الماضي.
وكان النادي الأهلي قد استهل الموسم الجديد بالانتصار على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
في المقابل انتصر بيراميدز على فريق النجمة الكونغولي بنتيجة 4-1، بالدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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