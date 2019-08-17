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أمير توفيق يعرض 4 سير ذاتية لمديرين فنيين على الخطيب في الشيخ زايد

02:09 م | الأحد 18 أغسطس 2019
كتب: الوطن سبورت
أمير توفيق يعرض 4 سير ذاتية لمديرين فنيين على الخطيب في الشيخ زايد

مجلس إدارة الأهلي

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قام أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي باعداد ملف يتضمن 4 سير ذاتية للمديرين الفنيين الذين أبدوا موافقة مبدئية بشأن تدريب الأهلي، خلال الأيام المقبلة.

وحرص مدير التعاقدات على إعداد ملف شامل بشأن طلبات المديرين الفنيين الأربعة ماديا وأبرز مطالبهم الفنية والإدارية، ليقوم بعرضها على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

ويعرض مدير التعاقدات بالاهلي أمير توفيق الملفات الأربعة على رئيس النزدي مخمود الخطيب في اجتماع خاص بالشيخ زايد اليوم قبل عرض تلك الأسماء لمناقشتها على لجنه التخطيط ومجلس الإدارة.

وعلى جانب أخر، كشفت مصادر داخل القلعة الحمراء، أكد عرض الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز، على إدارة القلعة الحمراء، لتولي إدارة فريق كرة القدم خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي، الذي أقترب كثيرًا من الرحيل عقب الخروج من كأس مصر، أمس أمام بيراميدز.

 

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