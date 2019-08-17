"ميتشو" يتسلم الزمالك رسميًا

وصل الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى السابق لفريق أورلاندو الجنوب أفريقى، إلى القاهرة لإتمام التعاقد مع نادى الزمالك لقيادة الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة بدلاً من طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت، الذى تولى المهمة خلفاً لخالد جلال، الذى تمت إقالته عقب خسارة بطولة الدورى العام.

وعلى الجانب الآخر، رفض طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، تولى منصب المدرب العام، فى الجهاز الفنى الجديد، الذى سيقوده الصربى ميتشو.

وأوضح "يحيى"، خلال تصريحات صحفية:"لن أستطيع أن أنجح فى منصب المدرب العام، لذا سأترك المنصب لمن هو أصلح منى لأداء هذه المهمة".

وتابع "يحيى": "سأكون مع الفريق، حتى يتسلم المدير الفنى الجديد مهامه".

ويجتمع طارق يحيى مع "ميتشو" لتسليمه تقريراً عن حالة اللاعبين ومدى جاهزيتهم قبل تسلم المهمة بشكل رسمى، بجانب التعرف على منافسه بطل الصومال قبل مباراة العودة الجمعة المقبل، فى الوقت الذى نفى فيه المدير الفنى الجديد التصريحات التى خرجت بشأنه من صحف جنوب أفريقيا عقب إعلانه الرحيل، مؤكداً أنها مفتعلة والهدف منها تشويه صورته أمام الرأى العام بجنوب أفريقيا، مشدداً على أنه يحترم الجميع هناك، وأنه تقدم باستقالته ولم تتم إقالته، علاوة على تحريف تصريحات له بشكل سيئ عن نادى الزمالك، وهو أمر غير صحيح بالمرة، حسب تأكيده.

وبعيداً عن المدرب، ينتظر ثلاثى الفريق طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء تنفيذ إدارة النادى لوعدها لهم بتعديل عقودهم خلال الفترة المقبلة بعد رفض احترافهم.

ونقل لهم أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، أنه بمجرد الانتهاء من ملف المدرب الجديد سيتم تعديل عقودهم، ومن المقرر أن يتم عقد جلسات مع الثلاثى لحسم ملف تعديل العقود وترضيتهم مادياً، وفى نفس الوقت سيتم عقد جلسة مع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، لتمديد عقده مع النادى الأبيض وتعديله مادياً.

صفوف الزمالك تكتمل بعودة أوناجم وبوطيب

على جانب آخر اكتملت صفوف الفريق الأبيض بعد عودة الثنائى المغربى محمد أوناجم وخالد بوطيب لتدريبات الفريق، حيث سافر بوطيب إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية عند الطبيب الخاص به، نظراً للإصابة التى تعرّض لها أثناء المشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة الأمم الأفريقية فى الركبة، بينما حصل "أوناجم" على راحة نظراً لغيابه عن مواجهة ديكاداها الصومالى الماضية لعدم قيده أفريقيا نظراً لتأخر مسئولى الزمالك فى قيده فى التوقيت القانونى، وسيشارك من دور المجموعات.

واستأنف الفريق تدريباته أمس بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة الذهاب أمام ديكاداها، وشهد المران حماساً كبيراً من جميع اللاعبين للدخول فى التشكيل الأساسى للفريق خلال المباراة المقبلة، ومن جانبه أعلن المدافع محمود علاء جاهزيته للمشاركة فى المواجهة المقبلة أمام بطل الصومال بعد تعافيه من الإصابة التى تعرّض لها فى مباراة الأهلى خلال الجولة الأخيرة للدورى العام، مؤكداً جاهزيته التامة للمباراة، وأن الجهاز الفنى فضّل إراحته فى المباراة الماضية لعدم تفاقم إصابته، وسيشارك فى التدريبات بشكل طبيعى انتظاراً للمشاركة فى المباريات المقبلة.