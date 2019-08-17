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خاص.. 100 ألف يورو راتب ميتشو ومساعديه شهريًا في الزمالك

01:24 م | الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب: محمود فؤاد
خاص.. 100 ألف يورو راتب ميتشو ومساعديه شهريًا في الزمالك

ميتشو

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كشف مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الصربي ميتشو،  سيحصل على 70 ألف يورو شهريا، و30 ألف يورو للمساعدين الثلاثة، بإجمالي مليون و200 ألف يورو سنويا.

وتعاقد الزمالك مع ميتشو لمدة موسم واحد قابل للتجديد خلال جلسة جمعته برئيس النادي ونجله أمير المشرف العام على فريق الكرة، والعديد من أعضاء مجلس الإدارة أمس الأحد.

ومن المقرر، أن يشكل الصربي ميتشو جهازه المعاون في الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصًا بعد منحه جميع الصلاحيات من قبل رئيس القلعة البيضاء.

ميشتو يحضر ودية الزمالك اليوم

يتواجد الصربي ميتشو، داخل مقر النادي الأبيض اليوم الإثنين، لمتابعة مباراة الفريق الودية أمام أحد أندية الشركات المقرر إقامتها على ملعب النادي مساء اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على فريقي ديكاداها، في مباراة الذهاب بسبعة أهداف دون رد.

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