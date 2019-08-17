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عاجل.. تغريم الأهلي 10 ألاف جنيه وإيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف

01:54 م | الإثنين 19 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل.. تغريم الأهلي 10 ألاف جنيه وإيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف

سيد عبد الحفيظ

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي 10 آلاف جنيه، لعدم التزام احتياطيه بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز بدور الستة عشر لكأس مصر.

كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي مباراة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء اللقاء، وإيقاف لاعب الأحمر أيضا أيمن أشرف مباراة للطرد لسابق إنذاره في المباراة المذكورة.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر السبت الماضي، عندما تلقى هزيمة بهدف مقابل لا شيء من بياميدز بدور الستة عشر، وشهد اللقاء طرد ايمن اشرف واحتجاجات من لاعبي الأهلي على حكم المباراة جهاد جريشة.

 

 

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