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لاسارتي: لم أتوقع الرحيل عن الأهلي.. ولن أقبل التدريب قبل شهر ديسمبر

02:36 م | الثلاثاء 20 أغسطس 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
لاسارتي: لم أتوقع الرحيل عن الأهلي.. ولن أقبل التدريب قبل شهر ديسمبر

لاسارتي

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تحدث الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي السابق عن إقالته من القلعة الحمراء عقب الخروج من بطولة كأس مصر، وكذلك حديثه عن مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وقال لاسارتي في تصريحات لصحيفة "el mercurio" التشيلية، أنه لن يقبل العمل التدريبي حتى شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا خلال حديثه بأنه يريد أن يدرس الموقف جيدًا خاصة بعد رحيله عن القلعة الحمراء، وأنه يريد تقييم أي عمل قادم من أجل أن يستمر طويلًا.

وتابع: "رحلنا فاجأة عن النادي الأهلي، لم أتوقع الرحيل، وجميع ماجاء عقب الخسارة في كأس مصر كان شيء غريب، وهناك أشياء حدثت لم نعرفها".

وكان النادي الأهلي، قد وجه الشكر للمدرب الأوروجوياني، بعد الهزيمة أمام نادي بيراميدز، بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي اقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر لكرة القدم، وأسفرت عن وداع الأحمر للبطولة.

وتبحث إدارة الأحمر حاليا، أكثر 10 سير ذاتية، لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، وتم الاستقرار على تعيين عماد النحاس مدربا عاما في الجهاز الفني، واقتراب أحمد ناجي من منصب مدرب حراس المرمى.

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